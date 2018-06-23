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هل يحمي الحمّام الساخن من النوبات القلبية؟

هل يحمي الحمّام الساخن من النوبات القلبية؟
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تواصل – وكالات:

أظهرت دراسة بريطانية حديثة أن الاستحمام بالماء الساخن 5 مرّات على الأقل في الأسبوع، يحمي من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ووجدت الدراسة، أن الغطس المنتظم في حوض استحمام، درجة حرارة الماء فيه حوالي 41 درجة مئوية، يقلل من فرص انسداد الشرايين، والإصابة بأمراض القلب وضغط الدم.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج، بعد مراقبة المؤشرات الحيوية، لأكثر من 870 متطوعاً من الرجال والنساء، الذين يستحمون لمدة 12 دقيقة في المتوسط، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقالت الدراسة: إنه “تم توضيح الآثار الإيجابية لحمامات الساونا على الأمراض القلبية الوعائية، إن الاستحمام بالماء الساخن هو بديل جيد، ويمكن أن يكون له أيضاً آثار مماثلة”.

وتظهر هذه الدراسة وجود علاقة بين الحمّامات الساخنة المنتظمة، وبعض المؤشرات لتحسين صحة القلب والدورة الدموية، إلا أن ذلك قد يكون مرتبطاً بعوامل أخرى في نمط الحياة.

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