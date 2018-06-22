ترحيل 330 ألف وافد في حملة «وطن بلا مخالف»

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ضبطت الحملات الأمنية الميدانية المشتركة «وطن بلا مخالف» في جميع المناطق، 1279920 مخالفاً، منهم 953951 مخالفاً لنظام الإقامة، و222236 مخالفاً لنظام العمل، و103733 مخالفاً لنظام أمن الحدود، وذلك في الفترة من بداية انطلاقتها وحتى الخميس الماضي.

ووفق آخر إحصائية نشرتها وزارة الداخلية اليوم (السبت)، فإنه تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (225181) مخالفاً، وإحالة (179796) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (226545) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (330459) مخالفاً.

كما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (11170) وافداً مخالفاً، منهم (9185) رجلاً، و(1985) امرأة.

وتم إيقاف (417) مواطناً، من بين 2186 شخصاً، متورطا في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق (389) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (28) سعودياً.

وأوضح البيان أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (19507) أشخاص، (53 %) منهم يمنيو الجنسية، و( 44 %) أثيوبيو الجنسية، و( 3 %) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (809) أشخاص لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.