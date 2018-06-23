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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
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مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

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صور صادمة.. فأر يلتهم 18 ألف دولار بماكينة صراف آلي

صور صادمة.. فأر يلتهم 18 ألف دولار بماكينة صراف آلي
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تواصل – وكالات:
تسلل فأر جائع إلى ماكينة صراف آلي بإحدى الولايات الهندية، والتهم كمية من النقود تقدر قيمتها بنحو 18 ألف دولار.
وأفاد مسؤولون في بنك هندي، أن ماكينة الصراف الآلي تعطلت فجأة وعادت للعمل لاحقاً، بعد أن قاموا بفتحها واكتشفوا بداخلها مئات الأوراق النقدية الممزقة وبجوارها فأر ميت.
وذكر مسؤولون لـ”سي إن بي سي” أن الأموال الورقية الممزقة، تتراوح قيمتها بين 1.2 مليون و1.3 مليون روبية (ما يقرب من 18 ألف دولار).
وبعد التحقيقات، تبين أن الفأر دخل ماكينة الصراف الآلي عبر فتحة مخصصة لكابلات الاتصال، ومات اختناقاً بعد التهام كميات من الأموال.

 

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