متاجر إلكترونية تبيع سلعاً مغشوشة.. و«التجارة» تتوعد بملاحقتها

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

متحدث التحالف يؤكد: لا ضحايا منذ انطلاق عمليات «الحديدة»

متحدث التحالف يؤكد: لا ضحايا منذ انطلاق عمليات «الحديدة»

تفحم طفلين وإصابة 5 آخرين من أسرة واحدة في حريق مروع بمحايل عسير (صور)

تفحم طفلين وإصابة 5 آخرين من أسرة واحدة في حريق مروع بمحايل عسير (صور)

«حساب المواطن» يكشف عن موعد إيداع الدفعة الثامنة لمستحقي الدعم

«حساب المواطن» يكشف عن موعد إيداع الدفعة الثامنة لمستحقي الدعم

شرطة الرياض: ضبط 8 متهمين اختطفوا مواطنيْن وأجبروهما على نزع ملابسهما

شرطة الرياض: ضبط 8 متهمين اختطفوا مواطنيْن وأجبروهما على نزع ملابسهما

متاجر إلكترونية تبيع سلعاً مغشوشة.. و«التجارة» تتوعد بملاحقتها

متاجر إلكترونية تبيع سلعاً مغشوشة.. و«التجارة» تتوعد بملاحقتها
0

تواصل – الرياض:

شكا العديد من المستهلكين تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل بعض المتاجر الإلكترونية التي تعرض سلعا ثمينة بمقابل مادي صغير يصل إلى ريال واحد، حيث يتفاجأ المشتري بأن السلعة مزيفة أو رديئة، فيما تعهدت وزارة التجارة والاستثمار بملاحقة المتاجر التي تروج للسلع المغشوشة كافة.

وأوضح المستهلكون أن حملات المتاجر الدعائية وتطبيقاتها على الهواتف الذكية أو أنظمتها، أوقعتهم في الفخ بعد أن روجت لإعلانات مضللة لآلاف المنتجات التي يتم عرضها بأسعار بخسة لجذب المشترين.

وأكدوا أنهم فوجئوا بعد الاستلام أنها مقلدة أو مغايرة للمطلوب أو لا تأتي بالأساس، فيما يعجز المستهلك عن الوصول إلى المتجر لاسترداد ما دفعه.

من جانبها، أكدت وزارة التجارة والاستثمار بحسب “الوطن” أنها تقوم بالرقابة على كافة التطبيقات التي تروج للسلع والمنتجات وتتخذ الإجراءات النظامية على من يسوق ويبيع منتجات مخالفة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالرحمن الحسين إنه تم خلال الفترة الماضية إيقاف أحد التطبيقات التي تسوق سلعا مخالفة، مشيراً إلى أن حملاتها مستمرة ضد المتاجر الوهمية والمخادعة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«التجارة» تستدعي 384 سيارة «تويوتا كامري» 2018 لهذا السبب

«التجارة» تستدعي 384 سيارة «تويوتا كامري» 2018 لهذا السبب

ضبط 89 ألف مستحضر تجميلي وعطور وزيوت مخالفة بالرياض (صور)

ضبط 89 ألف مستحضر تجميلي وعطور وزيوت مخالفة بالرياض (صور)

«التجارة»: لا يحق للمحلات أخذ رسوم إضافية عند الشراء ببطاقة الائتمان

«التجارة»: لا يحق للمحلات أخذ رسوم إضافية عند الشراء ببطاقة الائتمان

تغريم وتشهير بمؤسسة تبيع قطع غيار سيارات مقلدة بالرياض

تغريم وتشهير بمؤسسة تبيع قطع غيار سيارات مقلدة بالرياض

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان
تقارير وحوارات

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

المزيد
زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني
تقارير وحوارات

زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني

المزيد
«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة
تقارير وحوارات

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة

المزيد
تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل
تقارير وحوارات

تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>