متاجر إلكترونية تبيع سلعاً مغشوشة.. و«التجارة» تتوعد بملاحقتها

تواصل – الرياض:

شكا العديد من المستهلكين تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل بعض المتاجر الإلكترونية التي تعرض سلعا ثمينة بمقابل مادي صغير يصل إلى ريال واحد، حيث يتفاجأ المشتري بأن السلعة مزيفة أو رديئة، فيما تعهدت وزارة التجارة والاستثمار بملاحقة المتاجر التي تروج للسلع المغشوشة كافة.

وأوضح المستهلكون أن حملات المتاجر الدعائية وتطبيقاتها على الهواتف الذكية أو أنظمتها، أوقعتهم في الفخ بعد أن روجت لإعلانات مضللة لآلاف المنتجات التي يتم عرضها بأسعار بخسة لجذب المشترين.

وأكدوا أنهم فوجئوا بعد الاستلام أنها مقلدة أو مغايرة للمطلوب أو لا تأتي بالأساس، فيما يعجز المستهلك عن الوصول إلى المتجر لاسترداد ما دفعه.

من جانبها، أكدت وزارة التجارة والاستثمار بحسب “الوطن” أنها تقوم بالرقابة على كافة التطبيقات التي تروج للسلع والمنتجات وتتخذ الإجراءات النظامية على من يسوق ويبيع منتجات مخالفة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالرحمن الحسين إنه تم خلال الفترة الماضية إيقاف أحد التطبيقات التي تسوق سلعا مخالفة، مشيراً إلى أن حملاتها مستمرة ضد المتاجر الوهمية والمخادعة.