تغريم رئيس وزراء كندا 100 ألف دولار.. والسبب مفاجئ!

تواصل – وكالات:

فرضت هيئة الرقابة في البرلمان الكندي، غرامة على رئيس الوزراء، جاستن ترودو، قدرها 100 دولار، وذلك بسبب عدم إعلانه في هيئة الضرائب عن نظاراته الشمسية.

وقالت الخدمة الصحفية لرئيس الوزراء: ‘‘إن ترودو لم يقم بالإبلاغ عن النظارات بسبب خطأ إداري”، ووفقاً لممثلي رئيس الوزراء فقد تم ملئ ورقة الإبلاغ بشكل غير صحيح.

وقد أهدى وزير جزر الأمير إدوارد، واد ماكلوكلاند، النظارات الشمسية لرئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو وزوجته، حيث كان سعر النظارة الواحد يبلغ 300 – 500 دولار.

ووفقاً للقانون، يجب على رئيس الوزراء الإبلاغ عن جميع الهدايا التي يبلغ سعرها أكثر من 200 دولار في غضون 30 يوماً، بينما حصل على هديته هذه في صيف عام 2017.