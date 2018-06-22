اكتشاف علاج جديد لداء السكري من النوع الأول

تواصل – وكالات:

اكتشف مجموعة من العلماء الأمريكيين، أن لقاحات BCG قد تكون العلاج المطلوب لداء السكري من النوع الأول.

وقالت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية ‘‘إن الدراسة الأمريكية أثبتت أن اللقاح، الذي يستخدم للوقاية من الإصابة بالسل، يخفض مستويات السكر في الدم لدى مستخدميه‘‘.

وتبين أن نسبة السكر في دم الذين تلقوا هذا اللقاح، اقتربت بعد ثلاث سنوات من اللقاح من مستوياتها لدى الأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكري.

وتشير أبحاث سابقة إلى أن اللقاح المذكور يولد مواد تمنع الخلايا المناعية من مهاجمة أنسجة الجسم، حيث من المعروف أن مرض السكر من النوع الأول يظهر عندما تتعرض البنكرياس للهجوم مما يمنعها من إنتاج‏ الإنسولين.

ويضيف البحث أن اللقاح قد يزيد أيضاً من امتصاص الخلايا للغلوكوز مما يتسبب في انخفاض مستويات السكر في الدم.