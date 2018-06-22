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تطوير أداة للحد من إدمان مواقع التواصل الاجتماعي

تطوير أداة للحد من إدمان مواقع التواصل الاجتماعي
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تواصل – وكالات:

تطور شركة التواصل الاجتماعي الأكبر عالمياً “فيسبوك” أداة تتبع للوقت مصممة لتتيح للمستخدمين معرفة المدة الزمنية التي يقضونها ضمن فيسبوك.

وتظهر هذه الميزة المدة الزمنية التي قضاها المستخدم ضمن تطبيق فيسبوك على هاتفه الذكي خلال الأيام السبعة الأخيرة، إلى جانب عرضها متوسط الوقت الذي يقضيه المستخدم في اليوم، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

وتتيح الميزة إمكانية تحديد تذكير يومي ينبه المستخدم عند وصوله إلى الحد الزمني الأقصى الذي يفرضه على نفسه، بالإضافة إلى اختصار لتغيير إعدادات إشعارات “فيسبوك”.

ويأتي هذا الأمر بعد مرور أشهر من حديث مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي للشركة حول أن كيفية حماية المجتمع أهم من زيادة أرباح الشركة، بحيث إن فيسبوك تستعد لتحويل هذا الالتزام إلى منتج فعلي.

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