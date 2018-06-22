مغربي ينتحل صفة رئيس وزراء بلاده للحصول على طاولة في مطعم بروسيا (فيديو)

تواصل – وكالات:

انتحل مواطن مغربي متواجد في روسیا صفة رئیس الوزراء المغربي، سعد الدين العثماني، لحجز طاولة في أحد المطاعم هناك، كما التقط صور سیلفي مع عمال المطعم، ووقع لهم على أطباق الطعام كتذكار.

وحكى ابن ذلك الرجل القصة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن والده اتصل بالمطعم أولاً وطلب حجز طاولة للطعام، إلا أنهم رفضوا، متعللین بأن المطعم محجوز بالكامل.

وأضاف الابن: أن والده عاود الاتصال وطلب طاولة طعام، منتحلاً صفة رئیس الحكومة المغربیة سعد الدين العثماني، وبعدما علمت إدارة المطعم ذلك رحبوا به، ومنحوه الطاولة، على أنه العثماني، رغم عدم وجود أي شبه بین الرجلین.

ولم يحصل الرجل على طاولة عادية، بل منحه المطعم أفضل موقع فیه؛ حيث أظهر مقطع فیديو العاملین وهم يطلبون منه التوقیع على صحن طعام ففعل، والتقطوا معه صور سیلفي، كل هذا وهم يعتقدون أنه رئیس حكومة المغرب.