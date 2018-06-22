الكشف عن ميزة «مسروقة» في هاتف «سامسونج» المرتقب

تواصل – وكالات:

من المتوقع أن تلقى “سامسونج” انتقادات عند طرحها للهاتف الجديد “جالاكسي نوت 9″، بسبب تصميمه غير المبتكر، والخالي من أفضل المزايا، ولكن كشفت تقارير مؤخراً أن الشركة الكورية الجنوبية لديها مفاجآت لمستخدمي منتجاتها.

وبحسب المعلومات الواردة في موقع “موبيلكوبن” الهولندي، فإن “سامسونج” تخطط لطرح هاتف جديد تمتاز شاشته بأنها لا تملك أي حواف، وهو ما يعني أن الهاتف سيكون بشاشة كاملة.

وتصادف أن “سامسونج” بذلك التصميم الذي يوضحه الموقع الهولندي، أخذت أحد ميزات شركة “أبل” الأمريكية الأكثر ابتكاراً من هاتف “آيفون X”، ولكنها أخذت في تطويرها.

ويسمح هاتف “سامسونج” الجديد لمستخدميه بالتقاط صور “سيلفي” بالكاميرا الخلفية، بمساعدة الشاشة الخلفية وبجودة أعلى، وفي الوقت ذاته تملأ الشاشة الأمامية مساحة الهاتف بالكامل، بسبب عدم وجود كاميرا أمامية.

وبتلك الميزة تحديداً، يتفوق الهاتف الجديد على كاميرات قابلة للكسر في هواتف “أوبو فايند” و”فيفو نيكس”، كما أن الهاتف لن يتوافر فيه ماسح للبصمات.

ومن المعروف أن “سامسونج” تعمل على دفع تلك الميزة تحت الشاشة في هاتفها الرئيسي المقبل؛ حيث تأتي هذه المعلومات المسربة، في الوقت الذي تستعد “سامسونج” لطرح هاتفها الجديد “جالاكسي إس 10” في العام المقبل 2019.