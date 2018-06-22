«الشويمان» يتوعد بملاحقة المعتدين على مواقف «ذوي الاحتياجات»

تواصل – عبدالهادي السبيعي:

توعد رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس البلدي بمدينة الرياض، محمد بن سليمان الشويمان، بملاحقة قانونية ضد الجهات العامة والخاصة التي تتعدى على مواقف السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد الشويمان ‏عبر تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘ سأسعى للملاحقة القانونية لكل جهة خاصة أو عامة غيرت موقفا لذوي الإعاقة من مكانه الأقرب إلى الباب أو قلصتها من أجل استخدامها للنساء.

وتابع أن مواقف “المعاقين” من معايير الوصول الشامل التي كفلتها المواثيق الدولية، وكفلها النظام المحلي ونص عليها دليل المعايير الذي وافق عليه المقام السامي عام ٢٠١٤.