غدا.. استقبال طلبات القبول في معهد التمريض بمستشفى الصناعات العسكرية

تواصل – فريق التحرير:

تبدأ إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج غداً، استقبال طلبات القبول بمعهد التمريض للبنات في مستشفى المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بمدينة السيح، عبر الموقع الالكتروني http://www.kmh.med.sa/ ويستمر التسجيل حتى يوم الأربعاء 14 شوال الجاري.

واشترطت على المتقدمة أن تكون سعودية الأصل والمنشأ، لا يزيد عمرها عن 23 عاماً، وحاصلة على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية) بمعدل تراكمي لا يقل عن 85%، ومجتازة اختبار القدرات بنسبة لا تقل عن 70%، والاختبار التحصيلي بنسبة لا تقل عن 65%، وأن لا تكون قد سبق فصلها لأسباب أكاديمية أو تأديبية من أي منشأة تعليمية.

ودعت الإدارة المتقدمات الاطلاع على الشروط وتحري الدقة في إدخال البيانات، فيما سيتم استكمال الإجراءات المطلوبة للمقبولات في مقر المعهد بمدينة السيح.