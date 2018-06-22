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جازان.. 3 فتيات يبدأن مشوار التعليم بعد تأخرهن 8 سنوات

جازان.. 3 فتيات يبدأن مشوار التعليم بعد تأخرهن 8 سنوات
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تواصل – جازان:

أنهت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية للبنات بمنطقة جازان رحاب مسلم، معاناة أحد المفرج عنهن، ووافقت على إلحاق بناتها الثلاث بالمدرسة رغم تأخرهن لمدة 8 أعوام عن التعليم، بسبب خلافات بين الوالدين.

ووافقت مسلم على طلب رئيسة القسم النسائي بلجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بمنطقة جازان عائشة زكري بحل المشكلة بعد أن عرضتها عليها، حيث ستبدأ الفتيات الدراسة في المركز الصيفي لتعليم الكبيرات بقرية العشوة بداية من الغد.

من جانبها، أعربت والدة الفتيات بحسب “عكاظ” عن سعادتها بعد أن تلقت اتصالا من مساعدة الشؤون التعليمية وموافقتها على إلحاق بناتها بالمركز وتوفير المواصلات لنقلهن من وإلى المركز تقديرا لظروفهن.

 

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