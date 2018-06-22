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وزير الخارجية اليمني: بقاء ميناء الحديدة ‏بأيدي الحوثيين خطر على الأمن العالمي

وزير الخارجية اليمني: بقاء ميناء الحديدة ‏بأيدي الحوثيين خطر على الأمن العالمي
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تواصل – واس:

بحث وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، في اتصال هاتفي مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية أليستر بيرت الأوضاع الراهنة في اليمن وخاصة المعونات الإنسانية إلى الحديدة.

ووفقا لـ‘‘وكالة الأنباء اليمنية‘‘ فقد أكد وزير الخارجية اليمني، أن بقاء ‏ميناء الحديدة الواقع في غرب اليمن بأيدي الميليشيا ‏الحوثية المدعومة من إيران يمثل خطرا كبيرا على ‏أمن واستقرار دول المنطقة والعالم وتتلقى السلاح ‏والصواريخ من إيران ، وقال “لم يعد ممكنا التزام ‏الصمت حيال تهديدات الميليشيا الحوثية للملاحة في منطقة ‏باب المندب والبحر الأحمر”. ‏

وأوضح اليماني، أن حكومة بلاده قررت وبدعم من التحالف العربي إنقاذ أبناء مدينة الحديدة ‏وذلك بعد استنفاد جميع السبل لإقناع ميليشيا الحوثي ‏الانقلابية ، مشيرا إلى ما ‏تمارسه تلك الميليشيا من ‏جور وتعسف ضد السكان في الحديدة وحجب ‏المعونات عنهم ومصادرتها وبيعها في السوق ‏السوداء لتمويل حربها ضد أبناء الشعب اليمني.‏

وأكد الوزيران دعمهما لجهود المبعوث الأممي الى ‏اليمن مارتن جريفيث في إيجاد حل سلمي لمسألة ‏الحديدة وأملهما في أن يتمكن من إقناع الميليشيا ‏بتسليم المدينة والميناء سلميا.‏

وشددا الوزيران على أهمية ‏استمرار وصول المعونات الإنسانية إلى الحديدة ‏وجميع المناطق اليمنية وعدم عرقلة وصولها.‏

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