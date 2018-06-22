تفاصيل جديدة في حادثة وفاة مواطنة غرقا في سريلانكا

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كشفت مصادر مطلعة، تفاصيل جديدة حول واقعة وفاة فتاة سعودية غرقا في نهر مهاويلي في منطقة كاندي بسريلانكا، مؤكدة أن الناجين السبعة الذين كانوا معها في الرحلة من أسرتها.

وأوضحت المصادر، أن الفتاة تبلغ 24 عاما، ولقيت مصرعها إثر انقلاب قاربها المطاطي الذي كانت على متنه رفقة 7 من أسرتها، وتم العثور على جثتها بعد عملية بحث استمرت أكثر من 15 ساعة.

وأشارت المصادر، بحسب “عكاظ”، إلى أن سفارة المملكة بسريلانكا، تابعت الحالة منذ لحظة تلقيها البلاغ، حيث توجه طاقم دبلوماسي إلى المنطقة والتقى الأسرة لتسهيل الخدمات لها.

وبينت أنه في البداية تم العثور على السبعة الناجين بعد كيلو متر واحد من موقع القارب، وبعد نقلهم للمستشفى تبين أن الفتاة مفقودة، لتبدأ رحلة بحث استمرت 15 ساعة حتى العثور على جثتها.