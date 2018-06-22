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«مجهول هوية» يحاول تهريب 12 مخالفا يمنيًا للرياض.. و«أمن الطرق» يتدخل
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تواصل – عسير:

تمكن رجال أمن الطرق في مركز صمخ جنوب بيشة من إحباط محاولة شخص مجهول الهوية تهريب 12 مخالفاً لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، وبحوزتهم عدد من حزم “القات”.

وحاول المهرب تضليل رجال الأمن خلال سيره مساء أمس الجمعة على طريق الخميس ـ بيشة متجهاً إلى الرياض، غير أنه تم الاشتباه في المركبة وإيقافها، وكان بداخلها 3 رجال و3 نساء و6 أطفال جميعهم من الجنسية اليمنية بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

وأفاد المهرب أن المرافقين يحملون مشاهد تعريفية، ولكن تبين عدم صحة ادعاءاته، ليتم تحويل المهرب والمجهولين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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