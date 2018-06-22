بعد 10 أيام من قمة سنغافورة.. ترامب يصف نووي كوريا بـ«التهديد الاستثنائي»

تواصل – وكالات:

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة، الترسانة النووية الكورية الشمالية بأنها “تهديد استثنائي وغير عادي” وذلك بعد عشرة أيام فقط من لقائه التاريخي مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون.

وكتب ترمب في البيان أن “وجود خطر انتشار مواد انشطارية لأغراض عسكرية في شبه الجزيرة الكورية، وأفعال حكومة كوريا الشمالية وسياساتها، ما زالت تشكّل تهديدًا استثنائيًا وغير عادي للأمن القومي وللسياسة الخارجية ولاقتصاد الولايات المتحدة”.

وبذلك برّر ترمب في هذا البيان الرسمي سبب إبقائه العقوبات على بيونغ يانغ، قائلاً إنه يمدد في هذا السياق حال الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة عامًا واحدًا.