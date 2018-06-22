للحد من آثارها الضارة.. ثلاجات خاصة بمشروبات الطاقة وإبراز التحذيرات عليها

تواصل – فريق التحرير:

قرر مجلس الوزراء إدخال تعديلات على قراره السابق الخاص بعدد من الاشتراطات للحد من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة.

وتضمن التعديل إحلال عبارة “العبارات التحذيرية” محل كلمة “التحذيرات”، وحذف عبارة “مسبوقة بكلمة (تحذير) من نهاية الفقرة، لتكون الفقرة بالنص الآتي:

“يجب أن يكون عرض منتجات مشروبات الطاقة في ثلاجات أو رفوف مخصصة لها مفصولة عن المشروبات والمنتجات الغذائية الأخرى، وأن يُكتب على الثلاجات أو الرفوف المخصصة لتلك المشروبات في المتاجر العامة العبارات التحذيرية المدونة على العبوة، وأن تكون بطريقة واضحة وبارزة”.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في مارس 2014 على حظر الإعلان عن مشروبات الطاقة، أو القيام بالحملات الدعائية أو الترويجية له بأي وسيلة، ومنع شركات مشروبات الطاقة ووكلائها وموزعيها ومسوقيها من القيام برعاية أي مناسبة رياضية أو اجتماعية أو ثقافية أو أي عمل يؤدي إلى الترويج لها.

كما أقر المجلس في حينه حظر توزيع مشروبات الطاقة مجاناً على المستهلكين بجميع الشرائح العمرية، إضافةً إلى منع بيع مشروبات الطاقة في المطاعم والمقاصف في المنشآت الحكومية، والمنشآت التعليمية والصحية والصالات والأندية الرياضية الحكومية والخاصة.