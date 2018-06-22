«صحة الباحة» تكشف تطورات حالة مصابي حادث الجرين

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

متحدث التحالف يؤكد: لا ضحايا منذ انطلاق عمليات «الحديدة»

متحدث التحالف يؤكد: لا ضحايا منذ انطلاق عمليات «الحديدة»

تفحم طفلين وإصابة 5 آخرين من أسرة واحدة في حريق مروع بمحايل عسير (صور)

تفحم طفلين وإصابة 5 آخرين من أسرة واحدة في حريق مروع بمحايل عسير (صور)

«حساب المواطن» يكشف عن موعد إيداع الدفعة الثامنة لمستحقي الدعم

«حساب المواطن» يكشف عن موعد إيداع الدفعة الثامنة لمستحقي الدعم

شرطة الرياض: ضبط 8 متهمين اختطفوا مواطنيْن وأجبروهما على نزع ملابسهما

شرطة الرياض: ضبط 8 متهمين اختطفوا مواطنيْن وأجبروهما على نزع ملابسهما

«صحة الباحة» تكشف تطورات حالة مصابي حادث الجرين

«صحة الباحة» تكشف تطورات حالة مصابي حادث الجرين
0

تواصل – الباحة:

كشفت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الباحة تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث الجرين المنومين بمستشفى الملك فهد بالباحة، موضحة أن الحالة الأولى كانت لشاب يبلغ من العمر 18 عاماً وقد تم إجراء التدخل الطبي اللازم خلال اليومين الماضيين، مما نتج عنه ولله الحمد تحسناً في الحالة وإزالة التنفس الصناعي مؤخراً عن المريض وسيكون تحت الملاحظة لمدة ٢٤ اعتباراً من اليوم الجمعة 8/ 10/ 1439 ثم سيتم نقله إلى قسم التنويم، علماً بأن العلامات الحيوية في المعدل الطبيعي ولله الحمد، ولديه كسر في المرفق وكسر في الركبة اليسرى مع الكاحل وتم إجراء عمليات التثبيت ولديه كسر طفيف في الفقرة العنقية الأولى ولا يحتاج للتدخل الجراحي.

وأضافت صحة الباحة أن الحالة الثانية لطفل يبلغ من العمر عاماً ونصف العام، يعاني من إصابة في المخ وكسر في الجمجمة وقد عمل له عملية ناجحة بالدماغ خلال الأسبوع الماضي وبحمد الله تم فصل المريض عن جهاز التنفس الاصطناعي وحالته الصحية مستقرة وسيتم نقله من العناية المركزة إلى أدوار الأطفال لمواصلة العلاج.

وتابعت أن الحالة الثالثة لطفلة تبلغ من العمر ٥ أعوام والمريضة وصلت العناية المركزة للأطفال في حالة وفاة دماغية للأسف نتيجة لإصابة في الرأس والرئتين والكبد وانتقلت إلى رحمة الله تعالى بعد عصر يوم الخميس 7/ 10/ 1439هـ.

وأشارت إلى أنه حسب تقارير الأطباء فإن الحالتين المنومتين الآن مستقرتان في الوقت الراهن ولا تحتاجان للتحويل والحالات في طور التشافي بإذن الله.

وتقدمت مديرية الشؤون الصحية في الباحة بخالص الأمنيات بالشفاء العاجل وللمتوفين الرحمة والمغفرة ولذويهم الصبر والسلوان.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مقيمان يفتعلان حادثاً مرورياً للحصول على قيمة التأمين (فيديو)

مقيمان يفتعلان حادثاً مرورياً للحصول على قيمة التأمين (فيديو)

فرح يتحول إلى مأتم.. تفاصيل جديدة بشأن فاجعة «جرين الباحة»

فرح يتحول إلى مأتم.. تفاصيل جديدة بشأن فاجعة «جرين الباحة»

الباحة.. وفاة وإصابة 6 أفراد من عائلة واحدة أثناء عودتهم من زفاف ابنتهم

الباحة.. وفاة وإصابة 6 أفراد من عائلة واحدة أثناء عودتهم من زفاف ابنتهم

تقديم انطلاقة مهرجان «العسل الدولي 11» بالباحة مطلع شهر ذي القعدة

تقديم انطلاقة مهرجان «العسل الدولي 11» بالباحة مطلع شهر ذي القعدة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان
تقارير وحوارات

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

المزيد
زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني
تقارير وحوارات

زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني

المزيد
«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة
تقارير وحوارات

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة

المزيد
تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل
تقارير وحوارات

تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>