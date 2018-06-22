«صحة الباحة» تكشف تطورات حالة مصابي حادث الجرين

تواصل – الباحة:

كشفت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الباحة تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث الجرين المنومين بمستشفى الملك فهد بالباحة، موضحة أن الحالة الأولى كانت لشاب يبلغ من العمر 18 عاماً وقد تم إجراء التدخل الطبي اللازم خلال اليومين الماضيين، مما نتج عنه ولله الحمد تحسناً في الحالة وإزالة التنفس الصناعي مؤخراً عن المريض وسيكون تحت الملاحظة لمدة ٢٤ اعتباراً من اليوم الجمعة 8/ 10/ 1439 ثم سيتم نقله إلى قسم التنويم، علماً بأن العلامات الحيوية في المعدل الطبيعي ولله الحمد، ولديه كسر في المرفق وكسر في الركبة اليسرى مع الكاحل وتم إجراء عمليات التثبيت ولديه كسر طفيف في الفقرة العنقية الأولى ولا يحتاج للتدخل الجراحي.

وأضافت صحة الباحة أن الحالة الثانية لطفل يبلغ من العمر عاماً ونصف العام، يعاني من إصابة في المخ وكسر في الجمجمة وقد عمل له عملية ناجحة بالدماغ خلال الأسبوع الماضي وبحمد الله تم فصل المريض عن جهاز التنفس الاصطناعي وحالته الصحية مستقرة وسيتم نقله من العناية المركزة إلى أدوار الأطفال لمواصلة العلاج.

وتابعت أن الحالة الثالثة لطفلة تبلغ من العمر ٥ أعوام والمريضة وصلت العناية المركزة للأطفال في حالة وفاة دماغية للأسف نتيجة لإصابة في الرأس والرئتين والكبد وانتقلت إلى رحمة الله تعالى بعد عصر يوم الخميس 7/ 10/ 1439هـ.

وأشارت إلى أنه حسب تقارير الأطباء فإن الحالتين المنومتين الآن مستقرتان في الوقت الراهن ولا تحتاجان للتحويل والحالات في طور التشافي بإذن الله.

وتقدمت مديرية الشؤون الصحية في الباحة بخالص الأمنيات بالشفاء العاجل وللمتوفين الرحمة والمغفرة ولذويهم الصبر والسلوان.