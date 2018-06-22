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اليمن.. مقتل 65 حوثياً وأسر 30 آخرين بمعارك البيضاء

اليمن.. مقتل 65 حوثياً وأسر 30 آخرين بمعارك البيضاء
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تواصل – متابعات:

كشفت مصادر يمنية عن مقتل أكثر من 65 حوثيًّا خلال 48 ساعة في محافظة البيضاء، بينما تم أسر 30 منهم خلال معارك مع قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية.

وأكدت المصادر مصرع قائد الميليشا في هذه الجبهة عبدالخالق السيد. مشيرة إلى أن الجيش اليمني أحكم سيطرته على عقبة القندع وما تلاها من الجريبات والغور وكثير من المناطق المحيطة، في عمق محافظة البيضاء، بحسب “الإخبارية”.

وأشارت المصادر إلى أن المقاومة الشعبية استطاعت أن تحرّر معسكرًا كان يستخدمه الميليشيات الحوثية، لتمويل معاركهم في وادي طلحة، ما كبّد الميليشات الحوثية خسائر كبيرة، فيما أكّد شهود عيان من محافظة الحديدة، أن الميليشا تقوم باقتحام الشقق السكنية والعمارات التي ينزح ساكنوها منها، لتستخدمها للتمركز، في محاولة للاحتماء بالمدنيين.

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