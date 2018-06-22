بعد تراجع «بيتكوين».. العملات الرقمية تخسر 15 مليار دولار من قيمتها

تواصل – الرياض:

منيت العملات الإلكترونية بخسائر كبيرة خلال تعاملات نهاية الأسبوع، حيث فقدت السوق الرقمية 15 مليار دولار تقريباً مع تراجع “بيتكوين” 5 في المائة.

وتأثرت العملات الرقمية سلباً بقيام الجهات التنظيمية في اليابان باستهداف أكبر ست منصات لتداول تلك العملات في البلاد لتحسين طلبات الشراء والبيع.

وطالبت وكالة الخدمات المالية في اليابان منصات تداول العملات الإلكترونية بإجراء تحسينات لحماية المستثمرين ضد عمليات غسل الأموال، مع إلزامهم بتقديم خطط قبل حلول 23 يوليو المقبل، فيما تراجعت القيمة السوقية لإجمالي العملات الافتراضية إلى 270.49 مليار دولار، بحسب “رويترز”.

وكانت القيمة السوقية لكل العملات الإلكترونية تبلغ 285.85 مليار دولار في نهاية تعاملات الخميس، ما يعني أن الخسائر تصل إلى 15.36 مليار دولار.

وخلال الفترة نفسها، تراجعت عملة “بيتكوين” 5 في المائة لتهبط إلى 6407.8 دولار، كما انخفضت القيمة السوقية للعملة الرقمية الأولى إلى مستوى 109.63 مليار دولار.

وكانت “بيتكوين” قد تراجعت بنحو 5.3 في المائة لتسجل مستوى 6402.8 دولار في وقت سابق من التداولات، ليكون الهبوط الأكبر من حيث النسبة المئوية في أكثر من أسبوع.

وبلغت خسائر عملة بيتكوين الافتراضية نحو 55 في المائة منذ بداية العام الحالي حتى الآن.