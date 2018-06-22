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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

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الكلية التقنية بالخرج تحدد موعد القبول للفصل الدراسي الأول

الكلية التقنية بالخرج تحدد موعد القبول للفصل الدراسي الأول
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تواصل – الرياض:

حددت الكلية التقنية بالخرج بعد غد الأحد موعدا لاستقبال طلبات القبول للفصل الأول من العام التدريبي 1439-1440هـ، من خلال البوابة الإلكترونية للقبول الموحد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر الرابط من (هنا).

ودعت الكلية المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على البوابة الإلكترونية للقبول وتحري الدقة في إدخال البيانات.

وأوضحت الكلية التقنية أنه سيتم إرسال ترشيح القبول عبر رسائل نصية ” SMS ” على أرقام هواتف الاتصال المدونة في استمارة القبول الإلكتروني لاستكمال الإجراءات المطلوبة للمتقدمين بمقر الكلية في حي المصيف شرق مدينة السيح .

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