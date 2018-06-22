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تعرّف على أفضل أوضاع النوم الهادئ والصحي

تعرّف على أفضل أوضاع النوم الهادئ والصحي
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تواصل – وكالات:

يسعى الجميع للحصول على نوم هادئ وصحي للاستيقاظ في الصباح في نشاط وهمة، خاصة أن الأرق وعدم النوم لساعات متواصلة يسبب الإرهاق وتشتت الذهن صباحاً.

ويرى الخبراء أن هناك 4 وضعيات رئيسية للنوم، يمكن تلخيص فوائدها وأضرارها على الصحة كما يلي:

1 – وضعية الجنين
تقول خبيرة النوم الأسترالية إيلينا وينل، إن وضعية الجنين يمكن أن تشير إلى أن نظامنا العصبي يدفعنا إلى الرغبة بالهرب أو المواجهة، وهي وضعية ضارة يُنصح بتجنبها، وتوصي وينل بدلاً من ذلك بوضعيات النوم المفتوحة، التي تسمح للرئتين بالتنفس بسهولة.

2 – النوم على الجانب
تعتقد الدكتورة وينل أن الوضعيات الجانبية من الأفضل للجسم، وتوصي باستخدام وسادة داعمة للرأس، وأخرى لجانب الجسم. وهذه الوضعية جيدة من الناحية التشريحية، كما أنها مناسبة لوضعية المجاري الهوائية، بالإضافة إلى أنها تساعد على الهضم، وخاصة عند الاستلقاء على الجانب الأيسر.

3 – النوم على المعدة
يعتقد الدكتور رون إيرليتش أن النوم على المعدة، هي أسوأ الوضعيات على الإطلاق، فهي تضع الكثير من الضغط على عضلات الرأس والعنق والفك، وتجهد المفاصل أسفل الظهر والحوض، ويمكن أن تؤدي إلى تقييد القدرة على التنفس.

4 – النوم على الظهر
يعتقد الكثير من الخبراء، أن هذه الوضعية هي الأفضل على الإطلاق، فهي توفر الراحة للكتفين والظهر والحوض، وتوفر إمكانية التنفس بسهولة، ولا تتسبب بأي ضغط على المفاصل.

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