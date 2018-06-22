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مقيمان يفتعلان حادثاً مرورياً للحصول على قيمة التأمين (فيديو)

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تواصل – الرياض:

وثق مقطع فيديو متداول، قيام عاملين بافتعال حادث مروري للحصول على مبلغ التأمين على إحدى السيارات، فيما تم إحباط مخططهما بعد اكتشاف أن الحادث مفتعل.

وفي التفاصيل، أقدم مقيمان من الجنسيتين اليمنية والمصرية على افتعال الحادث؛ بغرض الحصول على مبلغ التأمين الذي سيحصلان عليه بعد الرفع بالحادث للشركة المؤمّن لديها.

وبعد الاطلاع على كاميرات المراقبة بأحد المحلات المجاورة، من قبل مسؤولي شركة “نجم” بالرياض، تم اكتشاف الحقيقة.

وباشرت شركة نجم حادثاً مرورياً في شارع محمد البرقي بحي المونسية بالعاصمة الرياض، عبارة عن احتكاك شاحنة تتبع إحدى شركات المياه، بمركبة من طراز جيب مازدا من الفئة العالية، التي تُقَدّر قيمتها بمائتي ألف ريال؛ مما أدى إلى تلفيات بجانبها الأيسر، ليتضح فيما بعد أن الحادث متعمد.

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