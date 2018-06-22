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واتساب يضيف ميزة جديدة لمستخدميه على أندرويد

واتساب يضيف ميزة جديدة لمستخدميه على أندرويد
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تواصل – وكالات:

يعتزم تطبيق واتساب المملوك لشركة فيسبوك إضافة ميزة جديدة وهي الملصقات “الاستيكرز”، التي ستمكن المستخدمين من الرد على الرسائل باستخدامها بكل سهولة.

ومن المتوقع أن يوفر واتساب للمستخدمين مجموعة كبيرة من “الاستيكرز” الطريفة التي يمكنهم الرد والتفاعل مع أصدقائهم باستخدامها؛ إذ سيكون هناك رمز على شكل قلب في الزاوية العليا في النافذة، وفور الضغط عليه سوف تظهر للمستخدم كافة الفئات، وستعرض أيضاً حزم الملصقات التي قام بتنزيلها، كما سيتمكن المستخدمون من تنزيل ملصقات من أربع فئات مختلفة هي LOL وLove وSad وWow.

وكان تطبيق واتساب قد طرح قبل يومين دعماً لمكالمات الفيديو الجماعية في الإصدار التجريبي من Android 2.18.189، التي تم الإعلان رسمياً عن طرحها بمؤتمر المطورين السنوي لفيسبوك F8 خلال الشهر الماضي.

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