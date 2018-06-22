تحذير لمرتادي هذه الطرق

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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، هطول أمطار متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف والطرق السريعة المؤدية لها.

وطالب “911” – في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” – المواطنين والمقيمين، بأخذ الحيطة والحذر عند ارتيادهم الطرق السريعة المؤدية إلى الطائف.

وكان الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، قد توقع – عبر حسابه على موقع التواصل تويتر – هطول أمطار متفاوتة مع حبات بَرَد من خفيفة إلى متوسطة، على أجزاء من مكة المكرمة تشمل شرق وجنوب مكة خاصة الطائف.

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