تحذير لمرتادي هذه الطرق

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، هطول أمطار متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف والطرق السريعة المؤدية لها.

وطالب “911” – في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” – المواطنين والمقيمين، بأخذ الحيطة والحذر عند ارتيادهم الطرق السريعة المؤدية إلى الطائف.

وكان الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، قد توقع – عبر حسابه على موقع التواصل تويتر – هطول أمطار متفاوتة مع حبات بَرَد من خفيفة إلى متوسطة، على أجزاء من مكة المكرمة تشمل شرق وجنوب مكة خاصة الطائف.