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الجيش اليمني يفرض سيطرته على مواقع جديدة في 3 جبهات

الجيش اليمني يفرض سيطرته على مواقع جديدة في 3 جبهات
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تواصل – ‏واس:

فرض الجيش اليمني سيطرته على مواقع جديدة في ثلاث جبهات بمحافظة لحج، جنوب اليمن، ‏عقب معارك خاضها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.‏

وقال مصدر عسكري يمني، إن الجيش استعاد مناطق دار سيفيان وجبل السبد ومدرسة خالد ‏وجبل البياضي ووادي الهجمة في جبهة طور الباحة، وفي جبهة الشريجة أسفرت معارك هناك عن سيطرة الجيش اليمني على تبة القناص وتبة ‏السحي المطلة على الخط الرابط بين الشريجة والراهدة. ‏

وذكر المصدر أن جبهة حمالة شهدت هجمات عنيفة شنتها قوات الجيش ضد ميليشيات الحوثي تمكنت خلالها قوات الجيش التابعة للواء الخامس من استعادة ‏السيطرة على الجبل الأحمر، وعدد من المناطق المحيطة ومقتل وإصابة العشرات من الميليشيا ‏الحوثية وتدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة لهم.‏

وفي محافظة البيضاء وسط اليمن، قال الجيش اليمني، إن قواته هناك تواصل تقدمها بوتيرة ‏عالية لتحرير مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء من عدة محاور.‏

وذكر مصدر عسكري، في تصريح لوكالة – الأنباء اليمنية الرسمية – أن قوات الجيش أحرزت ‏تقدماً بمسافة 30 كيلومتراً في المحافظة، وأن معاركَ عنيفة تدور حالياً في منطقة فضحة ‏بمديرية الملاجم باتجاه مفرق أعشار.‏

 

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