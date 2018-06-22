تكليف «الخلب» رئيساً للهيئة العامة للموانئ

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

متحدث التحالف يؤكد: لا ضحايا منذ انطلاق عمليات «الحديدة»

متحدث التحالف يؤكد: لا ضحايا منذ انطلاق عمليات «الحديدة»

تفحم طفلين وإصابة 5 آخرين من أسرة واحدة في حريق مروع بمحايل عسير (صور)

تفحم طفلين وإصابة 5 آخرين من أسرة واحدة في حريق مروع بمحايل عسير (صور)

«حساب المواطن» يكشف عن موعد إيداع الدفعة الثامنة لمستحقي الدعم

«حساب المواطن» يكشف عن موعد إيداع الدفعة الثامنة لمستحقي الدعم

شرطة الرياض: ضبط 8 متهمين اختطفوا مواطنيْن وأجبروهما على نزع ملابسهما

شرطة الرياض: ضبط 8 متهمين اختطفوا مواطنيْن وأجبروهما على نزع ملابسهما

تكليف «الخلب» رئيساً للهيئة العامة للموانئ

تكليف «الخلب» رئيساً للهيئة العامة للموانئ
0

تواصل – واس:

رفع وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة صدور الموافقة السامية بتكليف المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب رئيساً للهيئة العامة للموانئ.

ويأتي طلب التكليف من وزير النقل؛ لتسيير شؤون الهيئة إلى حين تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ؛ وذلك بعد تعديل اسم المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة، الذي سينعكس إيجاباً – بإذن الله – على عملية التحول بما يسهم في دور الموانئ السعودية للعمل بطابع تجاري؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

من جهته، قدم المهندس الخلب شكره لوزير النقل على هذه الثقة الغالية، سائلاً الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، وأن يعينه على بذل كل ما يستطيع لخدمة بلادنا المباركة، وأن يُسهم في دعم مسيرة العمل للارتقاء بمستوى أداء الموانئ السعودية.

يذكر أن المهندس سعد الخلب، شغل منصب نائب وزير النقل سابقاً، وكذلك عدة مناصب قيادية في القطاع الخاص آخرها كان رئيساً تنفيذياً للعمليات في البنك السعودي البريطاني – ساب ـ وفي مجموعة HSBC، وعدد من المصارف السعودية الرائدة، حقق خلالها العديد من الإنجازات من رفع الكفاءة، وخفض لتكاليف عمليات التشغيل والاستخدام الأفضل للموارد، كما عمل في بداية مشواره العملي في عدد من الشركات المتخصصة مثل شركة الإلكترونيات المتقدمة، وشلمبرجير العالمية.

وقد حصل الخلب على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1992م، ولديه خبرة تزيد عن 25 عاماً.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بنهاية 2017.. فسح البضائع بموانئ المملكة في 4 أيام فقط

بنهاية 2017.. فسح البضائع بموانئ المملكة في 4 أيام فقط

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان
تقارير وحوارات

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

المزيد
زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني
تقارير وحوارات

زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني

المزيد
«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة
تقارير وحوارات

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة

المزيد
تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل
تقارير وحوارات

تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>