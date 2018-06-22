تكليف «الخلب» رئيساً للهيئة العامة للموانئ

تواصل – واس:

رفع وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة صدور الموافقة السامية بتكليف المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب رئيساً للهيئة العامة للموانئ.

ويأتي طلب التكليف من وزير النقل؛ لتسيير شؤون الهيئة إلى حين تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ؛ وذلك بعد تعديل اسم المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة، الذي سينعكس إيجاباً – بإذن الله – على عملية التحول بما يسهم في دور الموانئ السعودية للعمل بطابع تجاري؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

من جهته، قدم المهندس الخلب شكره لوزير النقل على هذه الثقة الغالية، سائلاً الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، وأن يعينه على بذل كل ما يستطيع لخدمة بلادنا المباركة، وأن يُسهم في دعم مسيرة العمل للارتقاء بمستوى أداء الموانئ السعودية.

يذكر أن المهندس سعد الخلب، شغل منصب نائب وزير النقل سابقاً، وكذلك عدة مناصب قيادية في القطاع الخاص آخرها كان رئيساً تنفيذياً للعمليات في البنك السعودي البريطاني – ساب ـ وفي مجموعة HSBC، وعدد من المصارف السعودية الرائدة، حقق خلالها العديد من الإنجازات من رفع الكفاءة، وخفض لتكاليف عمليات التشغيل والاستخدام الأفضل للموارد، كما عمل في بداية مشواره العملي في عدد من الشركات المتخصصة مثل شركة الإلكترونيات المتقدمة، وشلمبرجير العالمية.

وقد حصل الخلب على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1992م، ولديه خبرة تزيد عن 25 عاماً.