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الوزن الزائد يحمي من سرطان الثدي قبل سن اليأس

الوزن الزائد يحمي من سرطان الثدي قبل سن اليأس
Measuring tape on a balance
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تواصل – وكالات:

على الرغم من ارتباط الوزن الزائد والبدانة بخطر الإصابة بسرطان الثدي لدى السيدات في مرحلة متقدمة من العمر إلا أن السُّمنة تلعب دوراً إيجابياً في حماية المرأة حتى منتصف العمر من هذا الورم، وفقاً لأبحاث جديدة. وتقدم هذه النتائج صورة مختلفة عن الاعتقاد الشائع بأن الوزن الزائد يسبب متاعب صحية على طول الخط.

وبحسب الدراسة التي نُشرت في مجلة “جاما” الطبية، يقلل الوزن الزائد من خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي بنسبة 23 بالمائة في سن بين 18 و24 عاماً، وبنسبة 15 بالمائة في سن بين 25 و34 عاماً، وبنسبة 13 بالمائة في سن بين 35 و44 عاماً، وبنسبة 12 بالمائة في سن بين 45 و54 عاماً.

ولاحظ فريق البحث من جامعة نورث كارولينا أن هناك نقطة تحول تحدث في استجابة الجسم لعوامل الخطر عند زيادة وزن المرأة في المراحل العمرية قبل بلوغ منتصف العمر. وتم ربط هذه الوقاية بهرمونات الأنوثة وخاصة هرمون الاستروجين الذي يلعب الدور الأكبر في نمو سرطان الثدي.

ويقوم هرمون الاستروجين الذي ينتجه المبيض بضبط دور الهرمونات الأخرى التي قد تزيد من مخاطر نمو أورام الثدي.

وتمتاز الدراسة الجديدة باعتمادها على قاعدة بيانات صلبة، حيث اعتمدت على بيانات 19 دراسة سابقة بلغ عدد المشاركات فيها أكثر من 758 ألف امرأة.

ولفت الباحثون الانتباه في نتائجهم إلى أنها لا تعني حث النساء على زيادة الوزن قبل بلوغ سن اليأس لأن هناك فوائد صحية عديدة من الرشاقة وضبط الوزن.

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