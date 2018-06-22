اكتشاف مواد تقي من أخطر أنواع «السرطانات» لدى النساء

تواصل – وكالات:

توصل علماء مركز الأميرة مارغريت للبحوث السرطانية في تورونتو بكندا، إلى طريقة تساعد في وقاية النساء من الإصابة بسرطان الثدي.

وأوضح موقع MedicalXpress بأن الغدة الثديية تتكون من نوعين من الخلايا، تنشأ مما يسمى بالخلايا السلفية التي ينتج تكاثرها عن تأثير هرمون بروجسترون الجنسي، الذي يرتبط بتطور سرطان الثدي.

وإضافة لذلك؛ فإن عدد هذه الخلايا يزداد لدى النساء اللواتي حدثت لهن تغيرات في جين BRCA1؛ ما يزيد من احتمال إصابتهن بسرطان الثدي.

واكتشف العلماء بعد تجارب أجروها على الغدة الثديية أن عدداً من المواد مثل الديسيتابين (Decitabinum)، يمكن أن توقف من تكاثر الخلايا السلفية، خاصة لدى النساء اللواتي حدثت لهن تغيرات في جيني BRCA1 وBRCA2، بحيث إن هذه النتائج يمكن أن تساعد في ابتكار طرق جديدة لمنع الإصابة بسرطان الثدي.