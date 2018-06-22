اكتشاف مواد تقي من أخطر أنواع «السرطانات» لدى النساء

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

متحدث التحالف يؤكد: لا ضحايا منذ انطلاق عمليات «الحديدة»

متحدث التحالف يؤكد: لا ضحايا منذ انطلاق عمليات «الحديدة»

تفحم طفلين وإصابة 5 آخرين من أسرة واحدة في حريق مروع بمحايل عسير (صور)

تفحم طفلين وإصابة 5 آخرين من أسرة واحدة في حريق مروع بمحايل عسير (صور)

«حساب المواطن» يكشف عن موعد إيداع الدفعة الثامنة لمستحقي الدعم

«حساب المواطن» يكشف عن موعد إيداع الدفعة الثامنة لمستحقي الدعم

شرطة الرياض: ضبط 8 متهمين اختطفوا مواطنيْن وأجبروهما على نزع ملابسهما

شرطة الرياض: ضبط 8 متهمين اختطفوا مواطنيْن وأجبروهما على نزع ملابسهما

اكتشاف مواد تقي من أخطر أنواع «السرطانات» لدى النساء

اكتشاف مواد تقي من أخطر أنواع «السرطانات» لدى النساء
0

 

تواصل – وكالات:

توصل علماء مركز الأميرة مارغريت للبحوث السرطانية في تورونتو بكندا، إلى طريقة تساعد في وقاية النساء من الإصابة بسرطان الثدي.

وأوضح موقع MedicalXpress بأن الغدة الثديية تتكون من نوعين من الخلايا، تنشأ مما يسمى بالخلايا السلفية التي ينتج تكاثرها عن تأثير هرمون بروجسترون الجنسي، الذي يرتبط بتطور سرطان الثدي.

وإضافة لذلك؛ فإن عدد هذه الخلايا يزداد لدى النساء اللواتي حدثت لهن تغيرات في جين BRCA1؛ ما يزيد من احتمال إصابتهن بسرطان الثدي.

واكتشف العلماء بعد تجارب أجروها على الغدة الثديية أن عدداً من المواد مثل الديسيتابين (Decitabinum)، يمكن أن توقف من تكاثر الخلايا السلفية، خاصة لدى النساء اللواتي حدثت لهن تغيرات في جيني BRCA1 وBRCA2، بحيث إن هذه النتائج يمكن أن تساعد في ابتكار طرق جديدة لمنع الإصابة بسرطان الثدي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الوزن الزائد يحمي من سرطان الثدي قبل سن اليأس

الوزن الزائد يحمي من سرطان الثدي قبل سن اليأس

بدء اختبار لقاح شامل ضد السرطان

بدء اختبار لقاح شامل ضد السرطان

دراسة: 70% من سرطان الثدي يعالج دون «الكيماوي»

دراسة: 70% من سرطان الثدي يعالج دون «الكيماوي»

«المرور»: بدء استبدال رخص القيادة الدولية للنساء

«المرور»: بدء استبدال رخص القيادة الدولية للنساء

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان
تقارير وحوارات

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

المزيد
زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني
تقارير وحوارات

زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني

المزيد
«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة
تقارير وحوارات

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة

المزيد
تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل
تقارير وحوارات

تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>