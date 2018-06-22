خلال عام.. إحصاءات لضحايا الحوادث المرورية قبيل قيادة المرأة رسمياً

تواصل – الرياض:

أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، إحصاءات جديدة، لعدد الحوادث المرورية خلال عام 1438هـ حيث بلغت 460.5 ألف حادث مروري، نتج عنها إصابة 33.2 ألف مصاب، ووفاة 7.5 آلاف متوفي.

وتأتي هذه الإحصاءات قبل يوم الأحد المقبل وهو الموعد الرسمي لقيادة المرأة للسيارة، حيث توزّعت الحوادث المرورية حسب الموقع خلال 1438هـ، كالتالي:

– 318.1 ألف حادث مروري داخل المدن (69.1% من الإجمالي)

– 142.4 ألف حادث مروري خارج المدن (30.9% من الإجمالي)

أما على مستوى عدد الحوادث المرورية 1438هـ جاءت منطقة مكة المكرمة في المركز الأول وسجلت 145.5 ألف حادث (31.6%)، ثم الرياض 99.9 ألف حادث (21.7%)، فالمنطقة الشرقية 81.4 ألف حادث (17.7%)، وبلغ نصيب الثلاث المناطق 326.9 ألف حادث (71%).

أما على مستوى الإصابات المرورية عام 1438هـ، أولا منطقة مكة المكرمة 10.6 ألف مصاب (32%)، ثم منطقة الرياض 4.5 ألف مصاب (13.7%)، ثم المنطقة الشرقية 4.1 ألف مصاب (12.3%)، ليبلغ نصيب الثلاث المناطق 19.2 ألف مصاب (57.9%).

وعلى مستوى الوفيات 1438هـ، أولا منطقة مكة المكرمة 1.6 ألف متوفي (21.9%)، ثم منطقة الرياض 1.4 ألف متوفي (18.7%)، ثم المنطقة الشرقية بـ 1.0 ألف متوفي (12.9%)، ليبلغ نصيب الثلاث مناطق 4.0 آلاف متوفي (53.5%).

وعلى مستوى المخالفات المرورية 1438هـ، تجاوز إجمالي المخالفات 12.0 مليون مخالفة مرورية، وجاءت منطقة مكة المكرمة أولاً بـ 5.4 مليون مخالفة (45.3%)، ثم الرياض 2.2 مليون مخالفة (18%)، ثم المنطقة الشرقية 1.1 مليون مخالفة (9.1%).