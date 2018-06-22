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شاهد.. ميليشيا مسلحة تغتال مدير جوازات بابل بالعراق.. (فيديو)

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تواصل – الرياض:
أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام ميليشيات مسلحة بسيارة حديثة، تستخدم أسلحة كاتمة للصوت باغتيال مدير جوازات محافظة بابل العقيد صفاء الدليمي.
وذكر مصدر أمنى عراقي، أمس الخميس، أنه تم اغتيال مدير الجوازات في محافظة بابل بهجوم مسلح وسط مدينة الحلة مركز المحافظة.
وقال المصدر، لقناة “السومرية”، إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة فتحوا النار، على العقيد صفاء حسن مدير جوازات محافظة بابل أثناء عودته من العمل أمام منزله في شارع ستين وسط الحلة.
وأشار المصدر، إلى أن قوة أمنية فرضت طوقاً على منطقة الحادث وفتحت تحقيقاً في ملابساته.

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