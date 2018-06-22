مناطق في المملكة تتمتع بـ«صيف بارد»

تواصل – فريق التحرير:

تشهد أغلب مناطق المملكة، خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، درجات حرارة مرتفعة؛ ما يدعو الكثير من المواطنين للبحث عن الأماكن ذات الحرارة المعتدلة خلال فصل الصيف.

«تواصل» رصدت أهم المناطق السياحية داخل المملكة، التي تتميز باعتدال درجة الحرارة خلال فصل الصيف، ومنها:

أبها

تجذب مدينة أبها، السياح والزوار بأجواء خلابة؛ حيث تتراوح درجات الحرارة فيها بين 21 و32 درجة مئوية، خلال الصيف مع هطول زخات المطر.

ويعود السبب في هذا الطقس إلى تحرك الحزام المداري الممطر في القارة الأفريقية من جنوب خط الاستواء إلى شماله. ويعد الحزام المداري منطقة تلاقى الرياح وصعودها بشكل رأسي؛ وبالتالي تكاثفها إلى سحب رعدية.

عسير

تتميز أغلب الطرق المؤدية إلى المتنزهات والمواقع السياحية في منطقة عسير، بوجود نسبة كبيرة من السياح والمصطافين الذين يحرصون على الاستمتاع بالأجواء الخلابة والماطرة في متنزهات المنطقة.

ومن المناطق الجاذبة في عسير، “السودة”، التي تصل درجة الحرارة فيها إلى 18 درجة مع هطول الأمطار المتوسطة والغزيرة عليها يومياً، بالإضافة إلى “النماص” ذات الخضرة والجمال؛ حيث تصل درجة الحرارة فيها إلى 20 درجة مئوية.

وتكتسي محافظة “النماص” هذه الأيام بحلة جديدة؛ حيث تتزين بالبساط الأخضر، الذي يزيدها جمالاً طبيعياً؛ الأمر الذي يستهوي عشاق السياحة النقية وعدسات المصوِّرين.

وتحتل محافظة النماص مكانة سياحية بين محافظات المملكة؛ حيث تشتهر بكثرة متنزهاتها الطبيعية وجبالها الشاهقة، التي اكتست باللون الأخضر أيضاً، ونمت عليها أشجار العرعر لتكوّن مشهداً خلاباً يشجع على السياحة.

تبوك

يتوجه الزوار إلى منطقة تبوك للاستمتاع بأجوائها البحرية الجميلة، حيث تكون درجات الحرارة خلال فصل الصيف معتدلة إلى حارة، وتتراوح بين 25 و40 درجة مئوية.

الباحة

تتميز منطقة الباحة بتنوع طقسها بفضل طبيعتها الجغرافية المتنوعة، حيث تعد ملاذاً لسكان المملكة من حر الصيف، ووجهة للراغبين في الاستمتاع بدرجات الحرارة المعتدلة خاصة على سهول تهامة؛ حيث تتراوح درجات الحرارة بين 20 و30 درجة مئوية.

جازان

تتميز منطقة جازان بتنوع تضاريسها وهذا يوفر لمناخها تنوعاً فريداً، فأجزاء من منطقة جازان تصلح لأن تكون مشتى، وأجزاء منها تعد مصيفاً جميلاً؛ فسهول المنطقة المنخفضة والمحاطة بالجبل من الشرق وبالبحر من الغرب تجعلها شديدة الحرارة في فصل الصيف؛ إذ يصل متوسط درجات الحرارة فيها إلى الثلاثينيات، ودرجتها القصوى تتجاوز الأربعين.

ويأخذ المناخ في التلاشي كلما اتجهنا شرقاً وارتقينا الجبال المنعزلة؛ حيث يصبح متوسط درجة الحرارة في العشرينات، ولا شك أن هذه الجبال تصلح لأن تكون مصايف شأنها في ذلك شأن مصايف السراة.

نجران

يتميز مناخ منطقة نجران بالتباين تبعاً لاختلاف التضاريس؛ حيث تتراوح درجات الحرارة صيفاً وشتاءً بين 14 و37 درجة مئوية، وتسود المنطقة الرياح الشرقية في فصل الشتاء، والرياح الشرقية والجنوبية الشرقية في الربيع، والرياح الشمالية الشرقية في الصيف.