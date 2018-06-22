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«الغذاء والدواء» تحذّر من منتج حبوب القمح المنفوخة المحلاة «بنكهة العسل»

«الغذاء والدواء» تحذّر من منتج حبوب القمح المنفوخة المحلاة «بنكهة العسل»
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تواصل – فريق التحرير:

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج حبوب القمح المنفوخة المحلاة بنكهة العسل (Honey Smacks ® cereal) للعلامة التجارية كيلوقز (Kellogg’s)، لجميع الأوزان وتواريخ الانتهاء؛ بسبب احتمال تلوثه ببكتيريا سالمونيلا (Salmonella).

ويأتي ذلك بعد أن رصد مركز الإنذار السريع للغذاء في الهيئة العامة للغذاء والدواء، إنذاراً صادراً من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عن قيام شركة كيلوق Kellogg)) بالولايات المتحدة الأمريكية، بالسحب الطوعي لمنتج حبوب القمح المنفوخة المحلاة بنكهة العسل (Honey Smacks ® cereal) للعلامة التجارية كيلوقز (Kellogg’s)، لجميع الأوزان وتواريخ الانتهاء؛ بسبب احتمالية تلوثه ببكتيريا السالمونيلا التي قد تشكل ضرراً على صحة المستهلك.

وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلّص مما لديهم منه فوراً حفاظاً على صحتهم، مشيرة إلى أنها ستواصل متابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق من هذا المنتج.

 

 

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