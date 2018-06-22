8 نصائح مهمة للتخلص من الدوار والغثيان خلال الرحلات

تواصل – فريق التحرير:

تخرج العائلات في فترة الإجازات للتنزه والتنقل من بلد إلى آخر للمتعة ولاستكشاف أماكن جديدة، لكن ما يعكر أجواء الرحلة أحياناً شعور بعض الأشخاص بالغثيان والدوار أثناء ركوبهم السيارة لفترة طويلة؛ لذا نستعرض هنا عدداً من النصائح التي يمكنك أن تتبعها لتقليل هذا الشعور.

1 – عدم السفر بمعدة ممتلئة

قبل السفر حاول أن تتناول مأكولات خفيفة حتى تحدث نوعاً من التوازن في أحماض المعدة، حيث إن السفر لمسافات طويلة بمعدة ممتلئة تماماً أو فارغة؛ يسبب الشعور بدوار الحركة المصحوب بالغثيان.

2 – التعرض للهواء المنعش:

الأشخاص الذين يصابون بالغثيان والدوار أثناء السفر يشعرون بالتحسن عندما يتعرضون للهواء الطبيعي المباشر؛ لذلك يجب غلق المكيف وفتح نوافذ السيارة والتعرض للهواء الطبيعي لفترة.

3 – عدم النظر من النافذة:

أثناء السفر لا تنظر خارج السيارة، حيث إن السيارة تسير بسرعة كبيرة والعين ترى الصور الخارجية تتحرك بسرعة كبيرة مما يؤدي إلى الشعور بدوار الحركة والغثيان؛ لذلك يجب تفادي متابعة المناظر الخارجية، ويفضل ارتداء نظارة قاتمة تقلل من تعرض عينيك لمستويات ضوء وألوان مختلفة.

4 – تناول الأطعمة الجافة:

كشفت عدد من الدراسات أن تناول الأطعمة الجافة مثل البسكويت يساعد على تخفيف أعراض الدوار والغثيان؛ لأن تلك الأطعمة تقوم بامتصاص الأحماض الزائدة في المعدة مما يقلل الشعور بالغثيان.

5 – مشروب الزنجبيل:

تناول مشروب الزنجبيل يساعد على تقليل الشعور بالغثيان والدوار، ويفضل تناول بعض المخبوزات والبسكويت مع الزنجبيل.

6 – عدم الجلوس في المقاعد الخلفية:

الأشخاص المعرضون إلى الدوار والغثيان يجب أن يجلسوا في المقاعد الأمامية؛ لأن المقاعد الخلفية تتعرض للكثير من الاهتزازات والمطبات على الطريق، وهذا يزيد من الشعور بدوار الحركة والغثيان.

7 – تجنب القراءة:

تجنب القراءة أثناء السفر تماماً؛ لأن حركة السيارة والاهتزازات على الطريق سيجعل من القراءة أمراً صعباً والتركيز على الحروف مع الاهتزاز يثير شعورك بالدوار والغثيان.

8 – الابتعاد عن الدخان:

دخان السجائر من الأشياء التي تثير الغثيان خاصة خلال الحركة؛ لذا يجب عدم التدخين في السيارة أثناء السفر خاصة مع تشغيل المكيف، والاكتفاء بالتدخين في الاستراحات.