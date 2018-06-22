تعرَّف على عقوبة تصوير النساء أثناء القيادة

تواصل – الرياض:

أكد المستشار القانوني، محمد الهيجان، أن كل من يقوم بتصوير النساء أو يتهكم عليهنّ أثناء قيادتهن السيارة سيكون عرضة للسجن والغرامة؛ لكون ذلك يعد إساءة لنظام الدولة؛ وفقاً لـ”الحياة”.

وأوضح “الهيجان”، أن نظام الجرائم المعلوماتية يعاقب كل من يقوم بإنتاج أو نشر ما يمس النظام العام، أو القيم الدينية، أو الحياة الخاصة بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف، أن تصوير السيدات أثناء قيادتهن المركبات ونشرها على مواقع التواصل يعد مخالفة لنظام المعلوماتية، ويعاقب مرتكب ذلك بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.

وشدد على أن نظام مكافحة التحرش الذي صدر مطلع هذا الشهر سيكون بالمرصاد لكل من يتعرض للنساء بالإيذاء بأي شكل كان.