دبابات النظام السوري تستهدف الأحياء السكنية في مخيم درعا

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

تفحم طفلين واصابة 5 أخرين من أسرة واحدة في حريق مروع بمحايل عسير..(صور)

تفحم طفلين واصابة 5 أخرين من أسرة واحدة في حريق مروع بمحايل عسير..(صور)

«حساب المواطن» يكشف عن موعد إيداع الدفعة الثامنة لمستحقي الدعم

«حساب المواطن» يكشف عن موعد إيداع الدفعة الثامنة لمستحقي الدعم

شرطة الرياض: ضبط 8 متهمين اختطفوا مواطنيْن وأجبروهما على نزع ملابسهما

شرطة الرياض: ضبط 8 متهمين اختطفوا مواطنيْن وأجبروهما على نزع ملابسهما

«الأرصاد»: اليوم بداية الصيف.. وتوقعات بـ3 أشهر شديدة الحرارة

«الأرصاد»: اليوم بداية الصيف.. وتوقعات بـ3 أشهر شديدة الحرارة

دبابات النظام السوري تستهدف الأحياء السكنية في مخيم درعا

دبابات النظام السوري تستهدف الأحياء السكنية في مخيم درعا
0

تواصل – واس:

أفادت اللجان الشعبية الفلسطينية أن الدبابات التابعة للنظام السوري، استهدفت خلال الساعات الماضية الأحياء السكنية في مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين جنوب سوريا بعدد من القذائف.

وأشارت، في بيان اليوم، أن القصف الذي تعرض له مخيم درعا وترافق مع قصف بقذائف الهاون استهدف مناطق متفرقة من المخيم.

وأعربت اللجان الفلسطينية عن قلقها من صعوبة تأمين الإسعافات الأولية والأدوية العلاجية للعديد من الجرحى والمرضى في مخيم درعا والبلدات المحيطة به، خصوصاً مع انقطاع الطرق واستمرار القصف العنيف من مواقع قوات النظام للمخيم؛ الأمر الذي أدى إلى توقف معظم المستوصفات والنقاط الطبية عن العمل إثر استهدافها بالقصف بشكل متكرر.

من جهتها، جددت المؤسسات الطبية والإنسانية الفلسطينية مناشدتها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الأونروا والمؤسسات الدولية العمل على توفير الخدمات الطبية والصحية وقيامها بواجباتهم تجاههم وإعادة تشغيل مستوصفاتها ومراكزها الطبية جنوب سوريا.

جدير بالذكر، أن وكالة الأونروا كانت قد أوقفت جميع خدماتها جنوب سوريا بسبب شدة القصف والاستهداف المتكرر والمتصاعد من طائرات ومواقع النظام السوري لمؤسساتها الطبية؛ الأمر الذي ينعكس سلباً على اللاجئين الفلسطينيين في مخيم درعا وبلدة المزيريب.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

نظام الأسد يستهدف منازل اللاجئين في مخيم درعا جنوب سوريا بالقذائف الصاروخية

نظام الأسد يستهدف منازل اللاجئين في مخيم درعا جنوب سوريا بالقذائف الصاروخية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان
تقارير وحوارات

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

المزيد
زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني
تقارير وحوارات

زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني

المزيد
«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة
تقارير وحوارات

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة

المزيد
تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل
تقارير وحوارات

تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>