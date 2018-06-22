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إعلان في «سوق عكاظ» يسبب أزمة

إعلان في «سوق عكاظ» يسبب أزمة
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تواصل – فريق التحرير:

أثار إعلان ترويجي عن مهرجان سوق عكاظ، الذي تبدأ فعالياته في الثالث عشر من شهر شوال الحالي، في العرفا شمال محافظة الطائف، حفيظة عدداً كبير من مرتادي منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث احتوى الإعلان على كلمة “ناطرينكم.. في سوق عكاظ”.

وأوضح عدداً من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هذا الإعلان مخالف لثقافتنا وماضي أجدادنا باقتباس مثل هذه العبارات، وأشاروا إلى أن الإعلان يوجد به خطأ في الشهر الميلادي الذي يفترض أن يكون “يونيو” وليس “يوليو ” متسائلين في نفس الوقت عن دور مسؤولي ومشرفي المهرجان في السماح بترويج مثل هذا الإعلان.

وفي سياق متصل، نفت إدارة مهرجان سوق عكاظ صدور إعلان “ناطرينكم” من هيئة السياحة، مؤكدة أن هذا العمل اجتهاد خاطئ من المنظم بدافع الترويج للفعاليات واستقطاب زوار السوق.

 

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