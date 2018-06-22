تفحم طفلين واصابة 5 أخرين من أسرة واحدة في حريق مروع بمحايل عسير..(صور)

تواصل- فريق التحرير:

قالت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم، إن “مدني محائل عسير أخمد حريقاً بسبب عبث أطفال اندلع في شقة سكنية لعائلة مكونة من سبعة أفراد”.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن “الحريق نتج عن الحريق إصابة خمسة أفراد بإصابات متوسطة وتم نقلهم إلى المستشفى، وتفحم جثة طفلين، نسأل الله لهما الرحمة”.

وقالت مصادر ان مستشفى محايل العام استقبل خمس حالات تتراوح إصاباتها بين المتوسطة والخفيفة إلى جانب حالتين متوفاة تم إدخالهما لثلاجة الموتى نتيجة حادث الحريق شب في وحدة سكنية بمجمع سكني.

وأضافت المصادر أن الحريق اندلع عند الساعة الثانية والنصف صباح اليوم في وحدة سكنية تقع بمجمع سكني وسط البلد.

ووفقا للمصادر أن الجهات المختصة باشرت عمليات التحري والبحث والتحقيق في الحادثة.