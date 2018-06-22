مفاجأة.. «آل بشر»: مدارس تعليم القيادة لم تفتتح أقسام للنساء حتى الآن

تواصل- الرياض:

أكد رئيس اللجنة الوطنية لتعليم قيادة السيارات بالمملكة الدكتور مخفور آل بشر، أن مدارس تعليم القيادة إلى الآن لم يتم بها افتتاح أقسام لتعليم القيادة للسيدات في جميع المناطق، وفقا لـ”الوطن”.

وبرر “آل بشر”، ذلك في عدم صدور توجهات من الإدارة العامة للمرور، مشيرا إلى أنه لا يمنع أن تكون هناك مدارس ملحقة بمدارس تعليم القيادة المنتشرة في المملكة، والتي يبلغ عددها ما يقارب 65 مدرسة لتخصص لأقسام النساء بنفس الإمكانات المتواجدة في أقسام تعليم الرجال للقيادة وتطبيق البرامج ذاتها لتحقق الهدف من وجود قيادة آمنة للجنسين.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية لتعليم قيادة السيارات بالمملكة، أنه لن يتم إنشاء أي مدرسة ملحقة بمدارس تعليم القيادة في جميع المدن إلا بعد صدور التوجهات بالسماح لذلك من قبل الإدارة العامة للمرور.