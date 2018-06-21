توقعات برياح سطحية على 7 مناطق وسحب ممطرة في المرتفعات

تواصل- واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية على مناطق ( الجوف ، الحدود الشمالية ، الشرقية، الرياض ، نجران، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ). وسماء غائمة جزئيًا مع مفرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان ،عسير ،الباحة ،مكة المكرمة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج , بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج.