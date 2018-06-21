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ماذا يعني اهتزاز اليدين ومتى يكون خطراً؟

ماذا يعني اهتزاز اليدين ومتى يكون خطراً؟
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تواصل – وكالات:

يُلاحَظ اهتزاز اليدين بدرجة أوضح عند الإمساك بشيء باليد ومدها إلى الأمام، وعلى الرغم من أن هذه الحالة يمكن أن تشير إلى بعض المشاكل الصحية، إلا أنها ليست علامة على خطر يؤدي إلى الوفاة، لكنها تتطلّب التشخيص الطبي. إليك ما تحتاج معرفته عن أسباب ارتعاش أو اهتزاز اليد:

تفيد التقارير الطبية بأن هناك أكثر من 20 نوعاً من أنواع اهتزاز اليدين، ويمكن أن يسبب بعضها صعوبات في الكتابة ومبادلة الأشياء أو يؤثر على بعض الأنشطة اليومية. كما قد يحدث الارتعاش بشكل متكرّر، أو على فترات متباعدة، ويمكن أن يتطّور الاهتزاز كعلامة على مشكلة أخرى، أو يكون هو المشكلة نفسها.

الحالات الصحية. قد يحدث اهتزاز اليدين نتيجة مشكلة التصلّب المتعدد، وهي مشكلة في الأعصاب، أو كعلامة على انسداد بعض الأوعية الدموية الدقيقة التي تصل إلى الدماغ، أو نتيجة الإصابة بمرض الشلل الرعّاش (باركنسون)، أو نتيجة إصابة الدماغ.

كما يحدث اهتزاز اليدين للأسباب الصحية التالية: الظروف النفسية المضطربة، وتعاطي الكحول أو كأحد الأعراض الانسحابية للإقلاع عنه، والتسمم بالزئبق، وفشل الكبد أو الكلى، وبعض نوبات الربو، وكثرة تناول الكافيين، وفرط نشاط الغدة الدرقية، ونوبات القلق والذعر، وتناول بعض الأدوية النفسية.

وفي كل الأحوال، إذا تكرّر الارتعاش واهتزاز اليد عليك استشارة الطبيب لتشخيص سبب الحالة، واتخاذ التدخل المناسب لها.

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