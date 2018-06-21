انتخاب مرشح المملكة عبدالحميد الخليفة لرئاسة «أوبك للتنمية»

تواصل – فريق التحرير:

نجحت المملكة، اليوم (الخميس)، في تحقيق الفوز للمرشح السعودي لمنصب مدير عام صندوق أوبك للتنمية (أوفيد) الدكتور عبدالحميد الخليفة.

وجرى انتخاب الدكتور الخليفة لإدارة “أوفيد” لمدة خمس سنوات قادمة خلفاً للمدير العام المنتهية ولايته سليمان الحربش؛ وذلك بعد منافسة مع المرشح الإيراني، حيث فاز المرشح السعودي بأغلبية كبيرة.

وتكون المملكة بذلك قد حافظت على تولي منصب مدير عام الأوبك بما يحقق الأهداف التنموية للصندوق، خصوصاً أن المملكة هي أكبر المساهمين في رأسمال الصندوق.

وكان وزير المالية محمد الجدعان قد رأس وفد المملكة في الاجتماع الوزاري السنوي للصندوق الذي عُقد في العاصمة النمساوية فيينا.

ويهدف صندوق الأوبك للتنمية الدولية إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة لتوفير التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية الأساسية، ومشروعات الخدمات الاجتماعية، وتعزيز الإنتاجية بالتركيز على المشروعات التي تلبي الاحتياجات الأساسية للدول النامية.