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«قرقاش»: تجنب تفاقم الوضع في «الحديدة» مرهون بانسحاب الحوثي

«قرقاش»: تجنب تفاقم الوضع في «الحديدة» مرهون بانسحاب الحوثي
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تواصل – واس:

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور محمد قرقاش، أن الطريق الوحيد لتجنب تفاقم الوضع في مدينة الحديدة وما حولها هو انسحاب ميليشيا الحوثي الكامل والسلمي وغير المشروط من المدينة ومينائها.

وأكد قرقاش، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الخميس، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تعمل على منع إنزال المساعدات في ميناء الحديدة وتدمير شبكات المياه والصرف الصحي، وتضع الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي إلى جانب نشر القناصة والأسلحة الثقيلة وسط المناطق السكنية.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة، ومجموعات الإغاثة الدولية نشرت تقارير عن تعمد ميليشيا الحوثي إحداث أزمة إنسانية والعمل على تفاقم الأوضاع في الميناء والمدينة.

وجدد قرقاش، التأكيد على أن تحرير الحديدة سيعجل بالتوصل إلى تسوية سلمية لليمن والشعب اليمني.. مؤكداً الاستمرار في ممارسة الضغط العسكري، واحترام الظروف الإنسانية الهشة في اليمن الشقيق.

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