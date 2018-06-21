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«بيتزا هت» تتخلص من المضادات الحيوية في منتجاتها

«بيتزا هت» تتخلص من المضادات الحيوية في منتجاتها
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تواصل – وكالات:

أعلنت سلسلة “بيتزا هت”، أن مطاعمها في الولايات المتحدة ستتوقف تدريجياً عن استخدام مضادات حيوية معينة مع الدجاج الذي تقدمه في وجباتها بحيث ينتهي الأمر تماماً بحلول 2022؛ وذلك في خطوة جديدة من جانب سلسلة المطاعم التابعة لمؤسسة يام براند تهدف لاتباع ممارسات غذائية صحية.

وكانت بيتزا هت قد قالت في 2016 إنها تعتزم عدم استخدام المضادات الحيوية المهمة في علاجات البشر مع الدجاج الذي يدخل في إعداد شطائر البيتزا بحلول نهاية مارس 2017، وستشمل كل المضادات التي تعتبر ذات أهمية في علاج البشر، كما ستشمل كل ما تقدمه من منتجات الدجاج مثل أجنحة وينج ستريت.

وقال مدير برنامج المضادات الحيوية في مؤسسة بي.آي.آر.جي الأمريكية لحماية المستهلك ماثيو ويلنجتون إن «إعلان بيتزا هت خطوة أخرى صوب إبقاء الأدوية التي من شأنها إنقاذ حياة البشر للهدف الذي أنتجت من أجله.. ألا وهو علاج الأمراض، ونحييها لاتخاذ هذه الخطوة، ونهيب بالمسؤولين في المطاعم الأخرى أن يحذوا حذوها».

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