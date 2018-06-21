بالإنفوجراف.. «الغذاء والدواء» تحذر: 4 مخاطر تسببها مشروبات الطاقة

تواصل – فريق التحرير:

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من مخاطر مشروبات الطاقة على الصحة، مؤكدة أنها لا تحتوي على أي فائدة صحية للجسم، ويروج لها كمنتجات لتعزيز الطاقة الذهنية والجسدية.

وأضافت في إنفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها في “تويتر”، أن مشروبات الطاقة تحتوي على كافيين وسكر وجوارنا ويوهامبين ومواد أخرى ترتبط بالنوبات القلبية، بالإضافة إلى التشنجات ومشاكل بالمعدة.

وأشارت الغذاء والدواء إلى أن مشروبات الطاقة تسبب عدة مخاطر منها، الجفاف وعدم انتظام دقات القلب، والنوبات القلبية، والأرق والتوتر.