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5 نصائح مهمة لحماية أسرتك من مخاطر «المطبات» أثناء القيادة

5 نصائح مهمة لحماية أسرتك من مخاطر «المطبات» أثناء القيادة
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تواصل – فريق التحرير:

تعد المطبات الاصطناعية، أحد أهم طرق السلامة المتبعة حول العالم، لضبط حركة السير داخل الأحياء وكبح جماح السائقين، وفي الشوارع المطلة على المدارس والمساجد والمستشفيات وغيرها.

وقد تتسبب المطبات الاصطناعية، في إيذاء السائقين والركاب حال عدم الانتباه لها، ويمكن تفادي مخاطر هذه المطبات على السيارة وحياة الركاب من خلال النصائح التالية:

إرشادات المرور

يجب على قائدي السيارات الانتباه دائماً لإرشادات إدارة المرور، التي تبين وجود أماكن المطبات من خلال اللوحات الإرشادية.

تخفيف السرعة

قبل تخطيك للمطب بعدة أمتار يجب تخفيف السرعة تماماً، حتى لا يتم الاصطدام بالمطب بشكل قوي مما يؤدي لتلف أجزاء السيارة من الأسفل.

مقود السيارة

حال قيادتك بسرعة عالية واكتشفت وجود مطب صناعي أمامك لا تستخدم المكابح؛ لأنها لن تؤثر في المسافة القليلة وقد تؤدي لانقلاب السيارة، كل ما عليك فعله هو التمسك جيداً بالمقود، والحرص على عدم انحراف السيارة يميناً أو يساراً لحين الاصطدام.

حزام الأمان

من أهم وسائل الوقاية للركاب داخل السيارة هو حزام الأمان، ففي حال تخطيك للمطب بسرعة عالية تحدث ارتدادات ناتجة عن الاصطدام بمطب أرضي تتسبب في تحركات عنيفة أحياناً لركاب السيارة، ومع ارتداء الحزام تقل المخاطر على الركاب.

المناورة

حال السيارة كانت منخفضة؛ فإن المطبات تؤثر عليها جداً بالسلب وقد تتلف الأجزاء أسفل السيارة من الاحتكاك؛ لذا يجب عند تخطي المطب القيام بمناورة تتمثل في عبور المطب بشكل شبه عرضي.

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