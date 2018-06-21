4 أشكال مختلفة لهجمات «فيروس الفدية» هذا الأسبوع.. احترس منها (صور)

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كشف مختبر الاختراقات والباحث في أمن المعلومات، ياسر الدوسري، اليوم الخميس، عن أربعة أشكال مختلفة لـ”فيروس الفدية” التي شن من خلالها هجماته هذا الأسبوع.

وعدَّد “الدوسري” على حسابه بموقع “تويتر” أشكال الفيروس كالآتي “فيروس Donut يشفر ملفاتك بنفس الاسم، فيروس PadCrypt’s يقوم بإدارة الضحايا من خلال مواقع الإنترنت المظلمة”.

وأضاف الباحث في أمن المعلومات أن الأشكال الأخرى هي “فيروس Paradise يشفر ملفاتك بنفس الاسم، وفيروس RotorCrypt يشفر ملفاتك بصورة رقم4”.

وفي ذات السياق، نصح “الدوسري” أي شخص أُصيب أجهزته بفيروس “Everbe” بالتواصل مع “th3m4ks” من أجل التمكن من فكه، مبيناً أن فيروسات الفدية تطورت لأربعة أشكال فقط هذا الأسبوع.

وكان “فيروس الفدية” ضرب خلال الأشهر الماضية عدداً من دول العالم وتسبب في خسائر كبيرة لأجهزة ومصالح حكومية، بينما قرصن أيضاً عدداً من المؤسسات داخل المملكة.