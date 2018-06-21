مرشح المملكة يفوز بمنصب مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية

تواصل – واس:

نجحت المملكة، خلال الاجتماع الوزاري السنوي لصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، في انتخاب مرشح الرياض لمنصب مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية الدكتور عبدالحميد الخليفة لمدة خمس سنوات قادمة بعد منافسة مع المرشح الإيراني.

ورأس وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة في الاجتماع الوزاري لـ(أوفيد) الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا.

ويشكل هذا منعطفاً مهماً حيث حافظت المملكة على تولي منصب مدير عام الأوبك بما يحقق الأهداف التنموية لصندوق الأوبك للتنمية الدولية ويساعد على مواصلة مسيرته الناجحة في تقديم العون الانمائي للدول النامية لاسيما المملكة هي أكبر مساهم في رأسمال الصندوق.

كما تم خلال الاجتماع، مناقشة عدد من المواضيع على جدول الأعمال أهمها التقرير السنوي، وإقرار البيانات المالية السنوية للصندوق.

يذكر أن صندوق الأوبك للتنمية الدولية يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة لتوفير التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية الأساسية، ومشروعات الخدمات الاجتماعية، وتعزيز الإنتاجية بالتركيز على المشروعات التي تلبي الاحتياجات الأساسية للدول النامية مثل الغذاء، والطاقة، والرعاية الصحية، والمياه النظيفة، والصرف الصحي، والنقل، والتعليم.