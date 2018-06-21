أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على الشهيد «المظيبري» (صور)

تواصل – راضي الزويد:

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بعد صلاة عصر اليوم الخميس صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي أول شعيل بن حبيل بن عياد المظيبري الذي استشهد أثناء تأدية عمله في الدفاع عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي؛ وذلك في جامع الشايع بمحافظة الرس.

وعقب الصلاة نقل أمير منطقة القصيم، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لوالد وأسرة الشهيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يتقبله في الشهداء والصالحين، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبّر ذوو الشهيد عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الحكيمة ولسمو أمير منطقة القصيم على مواساتهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم وتخفيف مصابهم، مؤكدين أنهم ناذرين أنفسهم للدفاع عن الدين والوطن، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.

وقد أدى الصلاة مع سمو أمير منطقة القصيم، مساعد قائد معهد القوات البرية اللواء ركن طيار عبدالله الشهراني، ونائب مدير شرطة القصيم اللواء سفر العتيبي، ووكيل محافظة الرس بدر العساف، ووالد وذوو المتوفى وجموع المواطنين.