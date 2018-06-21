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«ساما»: انضمام «تداول» لمؤشر MSCI داعم قوي لسوق رأس المال المحلي

«ساما»: انضمام «تداول» لمؤشر MSCI داعم قوي لسوق رأس المال المحلي
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تواصل – واس:

رحبت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” بانضمام السوق المالية السعودية “تداول” إلى مؤشر مورغان ستانلي “MSCI” ضمن تصنيف الأسواق الناشئة، حيث يأتي ذلك تحقيقاً لأهداف برنامج تطوير القطاع المالي وهو خطوة مهمة تدعم سوق رأس المال والنظام المالي في المملكة.

وأوضحت المؤسسة، أن انضمام السوق المالية السعودي إلى مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة سيدعم قدرة المستثمر على تنويع مصادر التمويل وسيزيد من جاذبية الاستثمار ويعزز نمو القطاع الخاص، إضافة إلى تعزيز حضور المستثمر المؤسسي (institutional investors) لما له أثر إيجابي على أداء الشركات عبر زيادة الشفافية والحوكمة، وزيادة استقرار السوق وتقدمها.

وأشارت “ساما” إلى أن الاستقرار المالي والنقدي المحلي على مدى العقود السابقة كان له الأثر الكبير في كسب ثقة المستثمرين داخل المملكة وخارجها، والمؤمل أن يعزز الانضمام إلى مؤشر “MSCI” ثقة المستثمرين الدوليين للإقبال على الاستثمار في السوق المالية السعودية.

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